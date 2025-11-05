Dybala resta ai box. Obiettivo Napoli

IL TEMPO (L. PES) - Dybala si arrende ancora. Le sensazioni del giorno dopo la ga-ra col Milan sono state confermate dagli esami strumentali svolti ieri mattina. L'argentino dovrà stare fuori circa un mese a causa di una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra. L'obiettivo dell'attaccante, che ha già iniziato le terapie del caso, è quello di rientrare in campo per il match contro il Napoli in programma all'Olimpico il prossimo 30 novembre, saltando così le sfide di Europa League con Rangers e Midtjylland oltre a quelle di campionato con Udinese e Cremonese. Poteva andare peggio secondo i medici di Trigoria visto anche il precedente di due anni fa quando si fece male dopo il rigore calciato col Lecce o quello più recente di De Bruyne. In ogni caso Gasperini dovrà fare a meno di lui proprio nel momento in cui gli aveva affidato le chiavi dell'attacco. Si tratta del diciannovesimo infortunio per la Joya da quando veste la maglia giallorossa, e il secondo di questa stagione dopo la lesione alla coscia sinistra rimediata contro il Torino a metà settembre. Curioso come gli ultimi tre stop dell'argentino siano arrivati per gesti tecnici: un colpo di tacco contro il Cagliari lo scorso marzo, la punizione col Toro e il rigore fatale di San Siro. Ora il tecnico dovrà affrontare almeno le prossime due gare prima della sosta senza due interpreti in attacco, visto anche il recente infortunio di Ferguson, con Dovbyk, Bailey e Soulé chiamati agli straordinari. Anche se ieri il giamaicano ha interrotto l'allenamento di ieri mattina. Da capire l'entità del problema muscolare, ma il rischio è che possa saltare la gara di domani con l'attacco che sarebbe in emergenza vista anche l'assenza di Baldanzi dalla lista europea. Oggi intanto i giallorossi voleranno in Scozia dove domani sera affronteranno i Rangers per la quarta gara della fase campionato della competizione. Gara da vincere per la Roma dopo i due ko interni consecutivi con Lille e Viktoria Plzen, con la classifica ferma ai primi tre punti conquistati all'esordio a Nizza. Penultimo impegno, quello di coppa, prima della sosta con la gara di domenica con l'Udinese a chiudere questo ciclo. Venerdì mattina la squadra tornerà nella Capitale e avrà appena due giorni per preparare la delicata sfida ai friulani. Un problema alla volta per Gasp, prima c'è da risorgere in Europa.