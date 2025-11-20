Dybala protagonista dell'evento Adidas e Sport e Salute allo Stadio dei Marmi. L'argentino: "Un onore essere qui. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori qualcosa in più" (FOTO E VIDEO)

Paulo Dybala, stella della Roma, è stato oggi protagonista dell'evento targato Adidas e Sport e Salute, che hanno annunciato una partnership triennale: Adidas è diventato main partner. Oggi si è tenuto l'evento di lancio allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, tra luci, musica e performance sportive: presente la Joya. Ecco le sue parole:

"È un vero onore essere qui in questo luogo fantastico. In tanti momenti della mia vita ho avuto il piacere di fare tantissimi sport. Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto. Ho condiviso tanti momenti con amici che ora continuano a stare accanto a me, e con cui ho condiviso valori umani e con cui sono cresciuto. Per questo siamo qua, con Sport e Salute e Adidas che ringrazio tantissimo per l'invito, abbiamo un obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti ad uno schermo, cellulare, televisione, ma bisogna condividere momenti con amici, con la famiglia, all'aria aperta. Lavorare per questo è un vero onore. Voi mi conoscete per quello che ho ottenuto in carriera, ma sono un ragazzo che ha lavorato tanto nello sport per raggiungere degli obiettivi. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Sono sicuro che durante tutta la vostra vita lo sport vi accompagnerà e vi darà grande soddisfazione. Grazie ancora per l'invito, spero di poter condividere più tempo con voi".

