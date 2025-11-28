Di Canio: "La battuta sul Bodo? Sette di loro lavoravano nell'industria del pesce. Si sono sentiti professionisti grazie alla beneficenza della Roma"

LA REPUBBLICA - Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano oggi in edicola. Al commentatore, ed ex calciatore, è stato chiesto se rifarebbe la battuta, diventata virale, sul Bodo Glimt squadra di salmonari. Queste le sue parole: «Sette giocatori allora lavoravano nell'industria del pesce. Si sono sentiti professionisti grazie alla beneficenza della Roma. Poi ci ha perso la Lazio. La Juve l'ha riacchiappata nel finale».