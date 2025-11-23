Cremonese-Roma, Baschirotto: "Partita equilibrata nonostante il risultato. Rispetto a noi, loro hanno concretizzato gli episodi"

La Roma riparte con una vittoria: dopo la sosta per le Nazionali i giallorossi battono 3-1 la Cremonese in trasferta nella 12esima giornata di campionato e tornano in testa. Al termine della sfida, il difensore grigiorosso Federico Baschirotto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni:

BASCHIROTTO A DAZN

Cosa vi portate da questa partita?

“Partita equilibrata tralasciando il risultato. Loro hanno concretizzato degli episodi a differenza nostra. Poteva finire 3-1 per noi e invece è finita 1-3 per loro. Le occasioni sono state alla pari, portiamo a casa quello che di buono abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare sui gol presi, ma la squadra c’è”.

La Roma vi ha creato qualche problema con questi scambi senza punti di riferimento…

“Sono stati bravi a giocare tra le linee e a concretizzare le occasioni create. Noi dobbiamo migliorare in questo, ma abbiamo fatto la nostra prestazione. Questa partita è stata decisa dai dettagli”.

Il piano era svuotare il centrocampo per trovare direttamente le punte?

“Abbiamo creato tanto. Audero credeva di aprirci perché la Roma ci seguiva a uomo. Spesso abbiamo trovato il terzo uomo, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni”.