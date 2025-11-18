Cremonese, il ds Giacchetta: "Roma meritatamente prima, Gasperini è un top. Mercato? Ci saranno occasioni per parlare con i giallorossi"

RETESPORT - Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e tra i vari temi toccati si è soffermato su possibili trattative con la Roma (prossimo avversario dei grigiorossi in campionato) in vista della sessione invernale di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni.

Si aspettava invece la Roma in testa?

“La classifica è figlia di tante combinazioni. La Roma farà un grandissimo campionato perché ha un allenatore speciale, è un trascinatore, è quello che più di tutti negli ultimi anni ha trasmesso a tutti noi valori pazzeschi, una mentalità offensiva e forte. Si tratta di un top a livello italiano e europeo. I calciatori hanno assorbito la sua mentalità, la Roma è prima con merito. Ha avuto degli infortunati e questo condiziona anche le scelte”.

C’è la possibilità di qualche dialogo di mercato con la Roma a gennaio? Il suo giudizio su Massara?

“Ricky sta facendo una carriera importante. Abbiamo iniziato a giocare a calcio da giovani avversari, mastica calcio dalla mattina alla sera. Ha una responsabilità importante ma sta gestendo tutto al meglio. Il mercato inizierà a breve e sicuramente ci saranno occasioni per discutere anche con la Roma, magari qualche giocatore che non gioca... Pensiamo soprattutto ai giovani, vorremmo qualche innesto più giovane”