Cremonese, il ds Giacchetta: "Gasperini è il top player della Roma, sta scrivendo una pagina della storia del club"

RADIO RADIO - Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica e tra i vari temi toccati si è soffermato sulla Roma di Gian Piero Gasperini (prossimo avversario dei grigiorossi in campionato). Ecco le sue dichiarazioni.

Come aspettate la partita della Roma? Immaginava un inizio così da parte dei giallorossi?

"La Roma è una delle migliori squadre del campionato italiano, è capace di fare percorsi importante ma anche di incontrare pause inaspettate. La Roma di Gasperini però ha una mentalità tipica dell'allenatore, ha un gioco molto aggressivo e sta facendo un cammino di altissimo livello. Forse nemmeno i giocatori e i tifosi si aspettavano questa partenza, ma la Roma ha tanta qualità e idee chiare dell'allenatore, il quale è un vincente nella mentalità".

Può competere per lo scudetto fino alla fine?

"Il campionato è lunghissimo, ora è presto per fare proclami importanti. Oggi siamo ancora nella fase dei pronostici. Il campionato italiano ha tanti trabocchetti...".

Gasperini è l'uomo che fa la differenza nella Roma?

"Sapete quanto sia difficile fare bene a Roma. Gasperini sta scrivendo una pagina della storia della Roma in 3/4 mesi, il vero top player è lui. Con la sua personalità, idea di calcio e voglia di andare a vincere le partite ha coinvolto tutti i giocatori e loro si riconoscono in questa mentalità".