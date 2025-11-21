Coppa Davis, Cobolli porta l'Italia in finale e dedica l'impresa a Bove: "A un mio grande amico, spero torni presto a giocare"

Flavio Cobolli è l'eroe di giornata per il tennis azzurro: la sua vittoria al tie-break del terzo set contro Zizou Bergs ha regalato all'Italia il punto decisivo nel 2-0 sul Belgio, proiettando la Nazionale in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo.

Nelle interviste post-partita che il tennista romano, noto tifoso giallorosso, ha regalato un momento speciale: Cobolli ha voluto fare delle dediche speciali alla sua famiglia e non solo: "Dedico questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello, che sta continuando a piangere… e smettila".

Infine, un pensiero speciale rivolto a un amico fraterno, il calciatore ed ex compagno di tifo Edoardo Bove: "E a un mio grande amico, che spero possa tornare presto a giocare a calcio".

