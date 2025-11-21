Con Gasp è una roma da Dea. La squadra ha già le qualità della sua Atalanta

Qualche giorno fa Franceco Totti ha detto: <<La Roma è prima e ancora non si è visto il gioco di Gasperini dell'Atalanta...>>. Probabilmente questi dati stupiranno anche lui. [...]

Inizio Top. Per il presente e per il futuro, non a caso l'età media della Roma impiegata finora (26.91) è più bassa di quella di Ranieri (27) e di quella dell'Atalanta dello scorso anno (27.18). Lo studio realizzato da Datametrics parte da quello che è visibile a occhio nudo fin dalla prima giornata: Gasperini ha portato a Roma il sistema di gioco utilizzato maggiormente durante la sua esperienza a Bergamo. [...]

La Roma, però, è nettamente più aggressiva rispetto al passato e, in questo senso, è ad un passo dall'Atalanta 2024-2025: Gasperini ha alzato il baricentro dei recuperi. Se con Ranieri la maggior parte avveniva nel blocco basso, ora Cristante e compagni tendono a recuperare di più nel terzo offensivo. La distribuzione in quest'ottica è molto simile a quella dell'Atalanta 24/25 (35.87), piuttosto che alla Roma di Ranieri (31.35). Anzi, con 39.18, ha già superato l'ultima stagione a Bergamo. [...]

Sui cross, invece, la Roma è già avanti: sono aumentati da 12 a 17, avvicinandosi ai valori dei nerazzurri (18). In sintesi, la Roma difende bene, pressa benissimo, produce abbastanza, ma segna poco. [...]

(corsport)