Calciomercato Roma: occhi su Froholdt del Porto

Occhi in Portogallo per la Roma e Massara. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ai microfoni del quotidiano danese tipsbladet, i giallorossi hanno messo gli occhi sul 19enne centrocampista del Porto, legato al club portoghese fino al 2030. Su di lui, oltre alla Roma, anche Napoli, Atalanta, Brighton e Bournemouth.





I portoghesi in estate hanno acquistato il danese dal Copenaghen per la cifra di 20 milioni di euro più 2 di bonus, con una clausola rescissoria fissata a circa 85 milioni di euro. La cifra era stata rivelata da O Jogo.

(ojogo.pt)