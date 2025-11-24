Buonfiglio (Pres. Coni) in visita a Trigoria: "È gratificante vedere da vicino queste realtà". Incontro con Massara, Morrow e Lombardo

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio questa mattina ha fatto visita a Trigoria. Nella mattinata di oggi il numero uno del Coni è stato a Trigoria e ha incontrato il direttore sportivo della Roma Ricky Massara, il CFO Jason Morrow e il segretario generale del club Maurizio Lombardo. Ecco le parole di Buonfiglio: "Sono stato a Trigoria, ho avuto incontro con manager dirigenziali perché è gratificante vedere da vicino queste realtà, mi gratifica molto".