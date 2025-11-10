Bianchi: "La Roma è l'unica che sta andando bene. La prima cosa è non subire reti, poi il gol salta fuori"

RAI RADIO 1 - Ottavio Bianchi, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sul rendimento della squadra giallorossa. Ecco le sue parole: "L’unica che sta andando bene è la Roma. Non era partita per fare un campionato in testa, eppure è lì. È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello".

La fase difensiva della Roma?

"Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema".