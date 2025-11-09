Ballottaggio tra El Aynaoui e Pellegrini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Qualità o muscoli. Pellegrini o El Aynaoui. È questo il principale dubbio di formazione di Gasperini, intenzionato a riproporre l'undici di Glasgow con il rientro di Wesley e Koné tra i titolari. Il marocchino sta crescendo e aiuterebbe a contrastare la fisicità dell'Udinese. Ma sulla trequarti serve qualità. La

scelta, dunque, potrebbe ricadere sul numero sette giallorosso, che andrebbe a completare il tridente con Soulé e Dovbyk. Ferguson, invece, non è convocato e,

in serata, si scoprirà se risponderà alla convocazione di Hallgrimsson per gli impegni con l'Irlanda. Assenti anche Dybala, Bailey e Angelino.