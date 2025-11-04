Atalanta, Juric: "Il paragone con Gasperini non mi pesa, per me lui è amore"

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida di Champions League tra Marsiglia e Atalanta, Ivan Juric ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva e ha commentato anche il paragone con Gian Piero Gasperini, per 9 anni allenatore della Dea. "A me non dà fastidio, so che ha fatto grandissime cose. Per me Gasperini è amore completo, non mi pesa tanto e so che le aspettative sono tante - le parole del tecnico nerazzurro ed ex giallorosso -. Non sono preoccupato finché la squadra gioca come ha fatto in questi tre mesi, togliendo la partita con l'Udinese. Sono concentrato sul lavoro. Abbiamo 6-7 giocatori che voglio far crescere, che diventeranno pezzi importanti dell'Atalanta del futuro. C'è un bellissimo lavoro da fare, una società che è a un livello altissimo che ti permette di lavorare, abbiamo tutto, per cui la vivo bene. Sinceramente fino a questo momento la vivo benissimo".