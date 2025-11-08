As Roma, primi dettagli sulla terza maglia 26/27. Sarà di colore grigio scuro

Prime indiscrezioni sulla terza maglia della Roma per la stagione 2026/27, ancora firmata Adidas. La terza divisa presenterà una base di colore grigio scuro combinata con grafiche astratte nere. È la prima volta in assoluto che la Roma utilizzerà il grigio scuro come colore dominante di una maglia. L'unica maglia della Roma con una tonalità simile era la maglia da trasferta 2018-19 della Nike, che presentava una sfumatura di grigio molto più chiara. La maglia includerà comunque dettagli in rosso e giallo. Sarà disponibile a partire da agosto 2026.

(footyheadlines.com)