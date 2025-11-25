As Roma in campo contro la violenza sulle donne: ecco le iniziative del club (FOTO E VIDEO)

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne. Il club, infatti, ha organizzato un nuovo appuntamento del programma “Amami e Basta” rivolgendosi agli allievi della propria Scuola Calcio e agli studenti di due licei romani: l’IIS Leopoldo Pirelli e il Liceo Scientifico Francesco D’Assisi. L’evento, ispirato alla policy “Equality and Inclusion” della Strategia di Sostenibilità del Club, si è svolto in collaborazione con Cinecittà, negli storici stabilimenti di Via Tuscolana. All’interno della Sala Fellini, centoquaranta ragazzi tra studenti e calciatori delle formazioni Under 13 e 14 dell’AS Roma hanno assistito alla proiezione del film “Mia”, incentrato sulla relazione tossica tra due adolescenti che degenera fino alle estreme conseguenze.

Per ribadire l’impegno totale e continuo dell’AS Roma nell’azione di contrasto a questo grave problema, il Club ha voluto quindi donare agli stabilimenti di Cinecittà una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’Amministratore Delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani e una delegazione giallorossa composta dal Mister Gian Piero Gasperini, dal Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo e dalla Head of Women’s Football Betty Bavagnoli, che si sono poi fermati con gli studenti per spiegare loro come lo sport possa dare l’esempio per diffondere una cultura del rispetto e della valorizzazione del genere femminile.

Al termine della giornata, le psicologhe dell’AS Roma Alessia Giuliani e Rita Basso hanno approfondito con i ragazzi e le ragazze i temi della cultura del rispetto e dell'uguaglianza, fornendo loro gli strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma, inclusa quella digitale. Infine la giornalista Chiara Zucchelli ha raccontato le sfide e le criticità del giornalismo sportivo femminile nel contesto calcistico, troppo spesso ritenuto a torto un campo esclusivo del genere maschile.

(asroma.com)

La Roma, tramite i suoi canali social, ha anche realizzato un video speciale per l’occasione. Il progetto vede coinvolti calciatori e calciatrici delle giovanili del club. Tra i protagonisti della prima squadra maschile, figura anche Niccolò Pisilli, che ha partecipato attivamente all’iniziativa.

#ASRoma x Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne pic.twitter.com/T1ukMHqtFh — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2025



