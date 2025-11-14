As Roma: il club lancia la nuova Lifestyle Collection. Fabio Di Giannantonio testimonial d’eccezione (FOTO)

Nasce una nuova collezione prodotta dalla Roma. È in vendita dal 14 novembre negli AS Roma Store e sullo store on line la nuova Lifestyle Collection, realizzata in materiali di alta qualità con il trigramma tradizionale ASR in giallo e sottili finiture in giallo e rosso sui bordi. Ad indossare per primo la nuova collezione è stato il pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio, grande tifoso romanista e innamorato del crest tradizionale del Club, riprodotto in bella mostra sul suo casco.

La Lifestyle Collection è composta da un pullover girocollo in cotone biologico, un dolcevita a collo alto in lana merino certificata e una t-shirt pique in cotone biologico, tutti in colore blu navy. I tre capi della collezione permettono al tifoso giallorosso di mostrare gli elementi distintivi dell’AS Roma con eleganza e stile, in ogni stagione e in tutte le occasioni.

