AS Roma al fianco di Ogyre per la salvaguardia dell'Oceano: raccolti 15.000 kg di rifiuti marini (COMUNICATO e FOTO)

Splendida iniziativa della Roma, che ha contribuito al grande traguardo raggiunto in collaborazione con Ogyre raccogliendo ben 15.000 kg di rifiuti marini. Ecco la nota ufficiale: "Prima di Roma-Parma, il Club ha celebrato il giro di boa dell’iniziativa avviata a giugno con Ogyre per contribuire alla salute dell'Oceano.

Un'occasione per festeggiare una milestone importante e affrontare il tema della sostenibilità con i più giovani: questo è il senso dell’incontro che si è svolto in collaborazione con Ogyre nella Press Room dello Stadio Olimpico prima di Roma-Parma alla presenza di oltre 40 giovani calciatori dell’AS Roma Youth Academy (U13 e U14).

Grazie a un percorso interattivo e al contributo della Sustainability Specialist di Ogyre Alice Casella e del CCO di Ogyre Alessandro Sciarpelletti, i ragazzi hanno scoperto il lavoro delle comunità locali di pescatori sostenute da Ogyre in Italia, Brasile, Indonesia e Senegal, comprendendo come scelte quotidiane concrete possano contribuire alla tutela del mare.

Questa iniziativa rientra nella campagna AS Roma × Ogyre: dopo aver raggiunto la prima milestone — 15.000 kg di rifiuti marini rimossi dall’Oceano — si entra simbolicamente nel secondo tempo del progetto con un traguardo definito: 30.000 kg complessivi.

È un percorso che unisce ambizione sportiva e responsabilità ambientale, dove collaborazione e risultati misurabili fanno la differenza.

Perché la sostenibilità, proprio come il calcio, è un gioco di squadra".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE



