Ancelotti: "Roma solida grazie a Gasperini. In coppa soffre per inesperienza dei giocatori"

RAI 2 - In esclusiva ai microfoni del programma televisivo "Dribbling" è intervenuto Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, e ha parlato della Serie A: "È complicato gestire insieme campionato e coppe europee ma il Napoli è ai vertici della classifica. Il campionato rispetto all’anno scorso è più equilibrato. La Roma e il Milan sono cresciute. La Juventus sta indietro ma sicuramente potrà recuperare, l’Inter ha una squadra strutturata ma non so dire se è la più forte".

"Gasperini ha reso solida la Roma, la squadra soffre nelle coppe a causa dell’inesperienza dei giocatori ma in campionato sta andando bene - ha aggiunto parlando della Roma -. Alla Roma abbiamo Wesley, nazionale brasiliano, quindi seguiamo i giallorossi professionalmente non solo emotivamente".