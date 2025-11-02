Addio a Giovanni Galeone: il maestro di Allegri, Gasperini e Massara si è spento a 84 anni. Il cordoglio della Roma: "Vicinanza ai familiari"

Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata odierna è morto all'età di 84 anni Giovanni Galeone, ex allenatore di Udinese, Pescara e Napoli. Era ricoverato da oltre un mese nell'ospedale di Udine e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Galeone era considerato il "maestro" di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, entrambi suoi giocatori al Pescara così come l'attuale direttore sportivo della Roma Frederic Massara.

Poco dopo la scomparsa di Galeone, la Roma ha espresso la propria vicinanza ai familiari tramite un tweet: "L’AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Giovanni Galeone. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia".

