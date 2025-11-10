100 presenze con la Roma per Svilar e Ndicka: traguardo tagliato da 174 giocatori giallorossi, Ferraris il primo

Roma-Udinese è stata una partita davvero speciale per Mile Svilar ed Evan Ndicka. Il portiere e il difensore hanno raggiunto quota 100 presenze con la maglia giallorossa e in totale sono ben 174 i giocatori che hanno tagliato questo traguardo. La Roma ha deciso di celebrare i due calciatori con un articolo sulle curiosità sulla tripla cifra nella storia del club capitolino.

"Nella partita contro l'Udinese, Evan Ndicka e Mile Svilar hanno raggiunto quota 100 presenze con la Roma tra campionato e coppe.

Ndicka conta 74 partite in Serie A, 24 in Europa League, 2 in Coppa Italia, mentre Svilar 67 in Serie A, 31 in Europa League, 2 in Coppa Italia. Totale per entrambi, 100.

Ecco 10 curiosità giallorosse da conoscere sulla tripla cifra.

Le altre coppie a 100

Evan Ndicka e Mile Svilar sono la sesta coppia di calciatori della Roma a raggiungere la quota delle 100 gare contestualmente, nella stessa partita. Di seguito l’elenco dei precedenti:

Eliani-Pandolfini: 19/02/1956 – Roma-Genoa 2-0 (Serie A)

Cudicini-Fontana: 16/12/1962 – Genoa-Roma 2-2 (Serie A)

Balbo-Lanna: 28/04/1996 – Roma-Juventus 2-2 (Serie A)

Petruzzi-Totti: 15/05/1997 – Atalanta-Roma 0-4 (Serie A)

Jesus-Peres: 10/12/2020 – CSKA Sofia-Roma 3-1 (Europa League)

Ferraris il primo 100

Il primo giocatore a raggiungere le 100 presenze con la Roma fu Attilio Ferraris il 5 ottobre 1930 in Roma-Alessandria 2-0 giocata e vinta a Campo Testaccio.

Celik il più recente

L’ultimo giocatore in ordine di tempo – prima di Ndicka e Svilar – a raggiungere le 100 presenze con la Roma è stato Zeki Celik il 13 aprile 2025 in Lazio-Roma 1-1.

174 giocatori

Compresi Ndicka e Svilar, sono 174 i calciatori della storia giallorossa ad aver raggiunto la soglia di almeno 100 presenze.

Il caso di Menichelli e Boni

Giampaolo Menichelli e Loris Boni sono gli unici due calciatori del Club ad essersi fermati a quota 100 presenze con la Roma tra campionato e coppe.

Totti e De Rossi in gol

Sia Francesco Totti, sia Daniele De Rossi, ovvero i due calciatori con più presenze nella storia del Club – rispettivamente 786 e 616 – quando hanno raggiunto la quota delle 100 partite con la Roma sono andati anche a segno, peraltro tutti e due in trasferta.

Totti contro l’Atalanta nel 1997 (con la maglia numero 17 sulle spalle), De Rossi contro l’Udinese nel 2006.

15 allenatori

Quanto agli allenatori, sono 15 quelli che hanno raggiunto la soglia di almeno 100 panchine in giallorosso. In ordine cronologico: Luigi Barbesino, Alfredo Foni, Oronzo Pugliese, Helenio Herrera, Nils Liedholm, Sven Goran Eriksson, Ottavio Bianchi, Carlo Mazzone, Fabio Capello, Luciano Spalletti, Zdenek Zeman, Rudi Garcia, Paulo Fonseca, José Mourinho, Claudio Ranieri.

La centesima partita

La centesima partita della storia giallorossa è stata Modena-Roma 1-1 del 28 settembre 1930, valida per la prima giornata del campionato 1930-31.Gara decisa dai gol di Carnevali e Rodolfo Volk.

In Europa...

La centesima partita giallorossa nelle competizioni europee risale al 1° ottobre 1986, Real Saragozza-Roma 2-0, ritorno dei sedicesimi di Coppa delle Coppe.

E nelle competizioni UEFA

La centesima partita giallorossa nelle competizioni UEFA risale al 30 settembre 1999, Vitoria Setubal-Roma 1-0 (all’andata, 7-0 all’Olimpico per gli uomini di Fabio Capello)".

