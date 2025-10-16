Zaniolo sceglie il suo giocatore preferito: vince Totti, battuti anche De Rossi e Dybala (VIDEO)

CORSPORT - Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora in forza all'Udinese, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e al termine della lunga chiacchierata si è reso protagonista di alcuni giochi. Il classe '99 ha scelto il suo giocatore preferito e la risposta è stata molto chiara: a vincere è stato Francesco Totti, il quale ha battuto tutti i rivali.

Totti o De Rossi?

"Totti".

Totti o Pellegrini?

"Totti".

Totti o Mancini?

"Totti".

Totti o Icardi?

"Totti".

Totti o Morata?

"Totti".

Totti od Osimhen?

"Totti".

Totti o Dzeko?

"Totti",

Totti o Scamacca?

"Totti".

Totti o Kean?

"Totti".

Totti o Dybala?

"Totti".