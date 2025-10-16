Zaniolo sceglie il suo giocatore preferito: vince Totti, battuti anche De Rossi e Dybala (VIDEO)

CORSPORT - Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora in forza all'Udinese, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e al termine della lunga chiacchierata si è reso protagonista di alcuni giochi. Il classe '99 ha scelto il suo giocatore preferito e la risposta è stata molto chiara: a vincere è stato Francesco Totti, il quale ha battuto tutti i rivali.
Totti o De Rossi?
"Totti".
Totti o Pellegrini?
"Totti".
Totti o Mancini?
"Totti".
Totti o Icardi?
"Totti".
Totti o Morata?
"Totti".
Totti od Osimhen?
"Totti".
Totti o Dzeko?
"Totti",
Totti o Scamacca?
"Totti".
Totti o Kean?
"Totti".
Totti o Dybala?
"Totti".
