Viktoria Plzen, cambia la proprietà: l'imprenditore Strnad acquista una quota di maggioranza nella società (COMUNICATO)

Novità in casa Viktoria Plzen, prossimo avversario della Roma in Europa League. Michal Strnad, imprenditore ceco e proprietario del gruppo CSG, ha acquistato una quota di maggioranza del club tramite la sua società Palatua a.s. "Il Viktoria Plzen è un club con una ricca storia e un’enorme importanza per la città di Plzen e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato - le dichiarazioni di Strnad -. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città di Plzeň e con la sua amministrazione, con cui continueremo a cooperare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzen. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzen. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club sia dal punto di vista sportivo sia economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzen e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa".

(fcviktoria.cz)

