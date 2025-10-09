Vierchowod: "Bello vedere la Roma prima in classifica. Le rivali hanno giocatori di maggiore qualità, ma non si può mai sapere..."

TUTTOMERCATOWEB.COM - Pietro Vierchowod, ex difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del Festival dello Sport a Trento e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul rendimento della squadra giallorossa. Ecco le sue parole.

Che effetto fa vedere la Roma in testa alla classifica?

"Bello, con la Roma ho vinto lo scudetto nell'82'. Poi dopo tanti anni i giallorossi lo hanno rivinto e ora si aspetta il quarto"

Può lottare per il titolo?

"Ci sono squadre davanti che hanno giocatori di maggiore qualità rispetto a quelli della Roma, ma non si può mai sapere. Facendo tutto il girone di andata in testa alla classifica ti viene anche la fiducia e puoi dare qualcosa in più che prima non davi".

E il Milan?

"Le tre squadre davanti sono lì e se la possono giocare. A gennaio-febbraio, quando ci sarà un calo di forze, penso che la squadra con più qualità possa distaccare le altre".

