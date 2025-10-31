VIDEO - Papa Leone XIV acclamato dai tifosi giallorossi: da "Forza Roma" a "Vinciamo lo scudetto"

Come di consueto, Papa Leone XIV è stato nuovamente acclamato dai tifosi giallorossi. Durante un incontro con i fedeli, il Pontefice si è avvicinato a loro per salutarli: "Vinciamo lo scudetto, forza Roma", gridano i sostenitori. A quel punto il Papa, che non ha mai nascosto la sua fede per la squadra capitolina, ha risposto con il solito "Forza Roma" e sono scattati gli applausi.

