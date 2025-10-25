Verdone: "Allenatore della Roma per un giorno? Non combinerei niente. Preferisco fare il sindaco per un giorno"

Dal palco del Festival del Cinema di Roma, dove ha presentato la quarta stagione della sua serie "Vita da Carlo", l'attore e regista Carlo Verdone ha risposto con la consueta ironia a una domanda sulla sua mai nascosta passione per la Roma. Una battuta che, tra le righe, nasconde anche una piccola analisi del momento della squadra.

Alla domanda se, in occasione del suo 75° compleanno, accetterebbe l'invito dei Friedkin a fare l'allenatore della Roma per un giorno, Verdone ha detto:

"Preferisco cento volte fare il sindaco per un giorno. Fare l’allenatore della Roma per un giorno non combinerei niente perché in un giorno che fai? Quelli sono lavori che dopo mesi e mesi… devi riconoscere a menadito tutte le caratteristiche dei giocatori e io non le conosco".

L'attore ha poi aggiunto una battuta in riferimento all'attuale andamento della squadra: "Francamente, per come vanno le cose alla Roma in questo momento, me ne terrei francamente abbastanza lontano. Preferisco fare il sindaco per un giorno, almeno posso dare dei consigli a Gualtieri che li farà lui. Allenatore della Roma proprio no".