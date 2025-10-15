Ventura: "Lo sfogo di De Rossi in Italia-Svezia? La più grande fake news degli ultimi 50 anni, non gli ho mai chiesto di entrare" (VIDEO)

RAI SPORT - Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, è stato invitato come ospite nella trasmissione "Il Processo al 90'" e ha fatto chiarezza sull'episodio avvenuto con Daniele De Rossi nel corso della sfida contro la Svezia, valida per il ritorno dei playoff in vista del Mondiale del 2018. Ecco le sue parole: "E' la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano. Nessuno voleva far entrare De Rossi, però credo che sia ancora in vita insieme a quella persona con cui sta parlando. Nessuno ha chiesto a De Rossi di entrare, era semplicemente il preparatore che a turno cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità. Questa è la conferma delle difficoltà nell'ambiente, è una cosa inventata di sana pianta. Io non gli ho chiesto mai di entrare in quella partita. Semplicemente a turno faceva alzare i giocatori per farli scaldare, in quel caso l'ha chiesto a De Rossi, io non ho neanche visto questa scena. L'ho vista quando poi è stata riproposta alcuni giorni dopo. Quindi questa è una fake che ha dell'incredibile. Però è una conferma che tutto quello che poteva essere rovesciato di negativo veniva rovesciato".