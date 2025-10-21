Venezia: posata prima pietra del nuovo stadio. Inaugurazione prevista a primavera 2027

I lavori sono partiti oggi, dureranno circa 20 mesi e porteranno alla realizzazione e inaugurazione del Bosco dello sport a Mestre nella primavera del 2027. Si è svolta infatti questa mattina la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stadio a Mestre. All'evento hanno preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme a diversi rappresentanti della società civile e militare. Il Bosco dello Sport si sviluppa su un'area di 116 ettari, a Tessera, e ospiterà un impianto con una capienza di 18.500 posti, progettato e omologato per accogliere partite di calcio di Serie A, incontri di rugby e grandi eventi dal vivo, come concerti (per una capienza di circa 24.400 spettatori) e manifestazioni internazionali. "La posa della prima pietra del nuovo stadio del Venezia rappresenta un passo fondamentale non solo per il Club lagunare, ma per tutto il calcio italiano- ha dichiarato l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo- ogni nuovo impianto è un investimento sul futuro, sulla qualità dell'esperienza dei tifosi e sulla competitività del nostro sistema in generale. Il progetto di Venezia, in una città unica al mondo, coniuga tradizione e visione ed è un esempio virtuoso di collaborazione tra Comune di Venezia, società di calcio e territorio da prendere come modello".