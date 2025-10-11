Totti: "Speriamo continuino così, la priorità è la Champions". Pizarro: "Gasperini sa fare calcio. Koné è un campione" (VIDEO)

Da New York, dove sono impegnati in un tour di Padel, due ex giallorossi, Francesco Totti e David Pizarro, hanno commentato l'ottimo avvio di stagione della Roma di Gasperini.

Francesco Totti ha definito il primato in classifica una sorpresa, "neanche Gian Piero Gasperini se lo aspettava", e ha predicato un approccio cauto: "L'obiettivo è tornare in Champions". Lo storico capitano, però, non ha chiuso le porte al sogno massimo: "Se a sette od otto partite della fine del campionato fosse ancora davanti l'obiettivo diventerebbe diverso. Che se ne parli, di scudetto, è normale se sei primo ma la difficoltà è rimanerci". (...)

Più diretto David Pizarro, che non ha nascosto le sue ambizioni per la squadra. "La classifica oggi è bellissima, speriamo di tener duro", ha dichiarato il cileno, elogiando il lavoro del tecnico: "Gasperini è un allenatore che sa far calcio. Tira fuori il massimo dai giocatori". Pizarro ha poi speso parole al miele per Koné, definendolo "un campione", e ha indicato senza mezzi termini il traguardo a cui puntare: "L'obiettivo? Lo scudetto. Vivo a Roma, sono passati tanti anni. Vedendo che il Napoli ne ha vinti due in pochi anni...".

