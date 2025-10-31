Totti-Spalletti, il backstage dello spot che sigilla la pace. Il tecnico: "È bello incontrare amici, sono cose che succedono" (VIDEO)

"Squadra che vince… si ritrova al bar". Con questa frase che Amaro Montenegro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video del backstage dello spot che ha riunito Francesco Totti e Luciano Spalletti, sigillando una pace attesa da anni. Le immagini, girate a Roma nel quartiere Laurentino 38, mostrano un'atmosfera serena e leggera, in sintonia con lo slogan della campagna pubblicitaria: "Dove c'è amicizia".

Nel video si vedono i due protagonisti scherzare e scambiarsi battute con grande complicità. Si passa da un divertito Spalletti che ironizza sul cavallo presente sul set ("Si sta prendendo un po' di confidenza") a momenti di riflessione dello stesso allenatore, che commenta l'amicizia ritrovata: "È sempre bello incontrare amici a cui vuoi bene e che ti hanno voluto bene. Ho lavorato sette anni insieme. Non è che se c'è stato qualcosa, però sono cose che succedono". Il tutto sotto gli occhi di una folla di tifosi e curiosi che, tra un ciak e l'altro, non hanno fatto mancare il loro affetto, gridando "Daje capitano!" all'indirizzo di Totti.



