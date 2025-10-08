Totti: "Audio sui rigori è IA. Soulé? Spero scelga l'Italia. Gasp? Non si è ancora visto del tutto il suo gioco"

Francesco Totti torna a parlare, a margine della presentazione del nuovo programma di Amazon Prime Video "Roast in Peace". Il tema più caldo era sicuramente l'audio, diventato virale dopo i tre rigori sbagliati contro il Lille, in cui l'ex capitano si sfogava scherzosamente. Oggi, però, è arrivata la smentita: "Il mio audio uscito sul web? Maddai... ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!", ha dichiarato Totti, accompagnando la frase con un sorriso che, secondo i presenti, ha lasciato qualche dubbio.

L'ex numero 10 ha poi commentato l'ottimo inizio di stagione della squadra: "La squadra è partita con il piede giusto, nessuno si aspettava questa partenza, speriamo che possa continuare su questa strada". Un giudizio positivo, ma con una postilla sul gioco espresso finora: "Gasperini? Diciamo la verità, ancora non abbiamo visto del tutto il suo gioco, però penso che sia di buon auspicio".

Infine, un appello a Matías Soulé, ormai al centro del dibattito sulla scelta tra la nazionale argentina e quella italiana: "Sta facendo la differenza, è un giovane e sta bene fisicamente. Spero che possa far presto parte della Nazionale italiana".

(gazzetta.it)

