Torino, Baroni a rischio: il preferito dei granata è Palladino. De Rossi opzione concreta

La posizione di Marco Baroni sulla panchina del Torino è decisamente a rischio dopo un inizio deludente di campionato. L'ex allenatore di Lecce e Lazio potrebbe essere all'ultima spiaggia e sarà decisiva proprio la sfida contro i biancocelesti di sabato pomeriggio. Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sky Sport, il preferito del club granata sarebbe Raffaele Palladino, il quale però preferirebbe aspettare. In lizza c'è anche Daniele De Rossi che ha da poco rescisso in modo consensuale il suo contratto con la Roma.

