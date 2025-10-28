Spalletti: "Vissuto anni bellissimi con Totti, tra di noi qualche punto di vista differente. Juventus? Chi sostituirà Tudor sarà fortunato..."

SKY SPORT - Luciano Spalletti, ospite a un evento di Amaro Montenegro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e si è soffermato sul suo rapporto con Francesco Totti, con il quale ha girato lo spot . L'ex allenatore della Roma ha parlato anche delle voci riguardanti un possibile approdo sulla panchina della Juventus.

Amicizia ritrovata con Totti?

"Si sta benissimo al suo fianco. Fra di noi c'è stato qualche punto di vista differente e qualche scelta azzardata, ma abbiamo passato insieme degli anni bellissimi e un pezzo di vita professionale e umana. Eravamo veramente coinvolti e dentro un gruppo fantastico. Ora Amaro Montenegro ci ha messo lo zampino con questo spot, siamo tutti e due molto felici. Lo trovo rilassato, era veramente lui".

Quanta voglia ha di tornare in panchina?

"Ho l'ambizione di rimettere a posto ciò che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità ciò che passa davanti".

Sappiamo dei contatti con la Juventus: ci sarà un incontro con Comolli in giornata?

"Dico qualcosa in favore di Tudor, è una persona seria e un uomo vero con valori. In campo e in panchina mi ha sempre dato l'impressione di una persona di sostanza e che va dritto al cuore, sei costretto a trovarti bene con lui. Sarà fortunato quello che lo sostituirà, mi dispiace per Tudor. Chi arriverà troverà una squadra allenata e che saprà fare bene per i tifosi".

La Juventus può lottare per lo scudetto?

"Oggi sono la persona meno indicata per parlare di Juventus, siamo qui per un'altra funzione...".