SONDAGGIO: il 55% dei tifosi si aspetta di più da Bailey. Solo il 19% punta su Dybala

Al rientro dalla sosta, la Roma si troverà ad affrontare un filotto non semplice di partite e più che mai servirà l'apporto di chi in questi primi mesi non è riuscito a mettersi in mostra. Il risultato di un sondaggio condotto da LAROMA24.IT ha rivelato che il 55% dei tifosi giallorossi si aspetta molto dal rientro di Leon Bailey, rinforzo offensivo che non ha mai avuto modo di scendere in campo a causa di un infortunio. Il 26%, invece, è impaziente di ricevere risposte da Evan Ferguson, infine, il 19% punta su Paulo Dybala.

