Serie A, la top 30 dei giocatori più preziosi: Koné nono, Soulé si piazza ventunesimo

Il sito Transfermarkt ha stilato la top 30 dei giocatori più preziosi della Serie A. In classifica appaiono anche tre romanisti: Evan Ndicka, Matias Soulé e Manu Koné. L'ivoriano, con un valore stimato di 30 milioni di euro, si piazza al trentunesimo posto, l'argentino, invece, ventunesimo con un valore medio di 35 milioni. Infine, il francese è il più costoso della rosa della Roma e con un valore stimato di 50 milioni di euro, è al nono in posto. A comandare la classifica c'è Lautaro Martinez dell'Inter con un valore di 85 milioni di euro. Ecco l'elenco completo.
- Lautaro Martinez (Inter), 85 MLN
- Alessandro Bastoni (Inter) 80 MLN
- Kenan Yildiz (Juventus) 75 MLN
- Marcus Thuram (Inter) 75 MLN
- Rafael Leao (Milan) 70 MLN
- Nicolò Barella (Inter) 65 MLN
- Christian Pulisic (Milan) 60 MLN
- Nico Paz (Como) 55 MLN
- MANU KONÉ (ROMA) 50 MLN
- Moise Kean (Fiorentina) 50 MLN
- Bremer (Juventus) 50 MLN
- Federico Dimarco (Inter) 50 MLN
- Alessandro Buongiorno (Napoli) 50 MLN
- Scott McTominay (Napoli) 50 MLN
- Rasmus Hojlund (Napoli) 45 MLN
- Lois Openda (Juventus) 45 MLN
- Ederson (Atalanta) 45 MLN
- Jonathan David (Juventus) 45 MLN
- Khepren Thuram (Juventus) 40 MLN
- Ademola Lookman (Atalanta) 40 MLN
- MATIAS SOULÉ (ROMA) 35 MLN
- Davide Frattesi (Inter) 35 MLN
- Giorgio Scalvini (Atalanta) 35 MLN
- Denzel Dumfries (Inter) 35 MLN
- Andrea Cambiaso (Juventus) 35 MLN
- Charles De Ketelaere (Atalanta) 35 MLN
- Santiago Castro (Bologna) 35 MLN
- Yann Bisseck (Inter) 35 MLN
- Christopher Nkunku (Milan) 35 MLN
- Dusan Vlahovic (Juventus) 35 MLN
- EVAN NDICKA (ROMA) 30 MLN
- Ardon Jashari (Milan) 30 MLN
- Isak Hien (Atalanta) 30 MLN
- Assane Diao (Como) 30 MLN
- Jesus Rodriguez (Como) 30 MLN
- Manuel Locatelli (Juventus) 30 MLN
- Mario Gila (Lazio) 30 MLN
- Nicolò Rovella (Lazio) 30 MLN
- Youssouf Fofana (Milan) 30 MLN
- Matteo Guendouzi (Lazio) 30 MLN
- Francisco Conceicao (Juventus) 30 MLN
- Teun Koopmeiners (Juventus) 30 MLN
- Lorenzo Lucca (Napoli) 30 MLN
- Francesco Pio Esposito (Inter) 30 MLN
(transfermarkt.it)