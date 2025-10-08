Serie A, la top 30 dei giocatori più preziosi: Koné nono, Soulé si piazza ventunesimo

Il sito Transfermarkt ha stilato la top 30 dei giocatori più preziosi della Serie A. In classifica appaiono anche tre romanisti: Evan Ndicka, Matias Soulé e Manu Koné. L'ivoriano, con un valore stimato di 30 milioni di euro, si piazza al trentunesimo posto, l'argentino, invece, ventunesimo con un valore medio di 35 milioni. Infine, il francese è il più costoso della rosa della Roma e con un valore stimato di 50 milioni di euro, è al nono in posto. A comandare la classifica c'è Lautaro Martinez dell'Inter con un valore di 85 milioni di euro. Ecco l'elenco completo.

Lautaro Martinez (Inter), 85 MLN Alessandro Bastoni (Inter) 80 MLN Kenan Yildiz (Juventus) 75 MLN Marcus Thuram (Inter) 75 MLN Rafael Leao (Milan) 70 MLN Nicolò Barella (Inter) 65 MLN Christian Pulisic (Milan) 60 MLN Nico Paz (Como) 55 MLN MANU KONÉ (ROMA) 50 MLN Moise Kean (Fiorentina) 50 MLN Bremer (Juventus) 50 MLN Federico Dimarco (Inter) 50 MLN Alessandro Buongiorno (Napoli) 50 MLN Scott McTominay (Napoli) 50 MLN Rasmus Hojlund (Napoli) 45 MLN Lois Openda (Juventus) 45 MLN Ederson (Atalanta) 45 MLN Jonathan David (Juventus) 45 MLN Khepren Thuram (Juventus) 40 MLN Ademola Lookman (Atalanta) 40 MLN MATIAS SOULÉ (ROMA) 35 MLN Davide Frattesi (Inter) 35 MLN Giorgio Scalvini (Atalanta) 35 MLN Denzel Dumfries (Inter) 35 MLN Andrea Cambiaso (Juventus) 35 MLN Charles De Ketelaere (Atalanta) 35 MLN Santiago Castro (Bologna) 35 MLN Yann Bisseck (Inter) 35 MLN Christopher Nkunku (Milan) 35 MLN Dusan Vlahovic (Juventus) 35 MLN EVAN NDICKA (ROMA) 30 MLN Ardon Jashari (Milan) 30 MLN Isak Hien (Atalanta) 30 MLN Assane Diao (Como) 30 MLN Jesus Rodriguez (Como) 30 MLN Manuel Locatelli (Juventus) 30 MLN Mario Gila (Lazio) 30 MLN Nicolò Rovella (Lazio) 30 MLN Youssouf Fofana (Milan) 30 MLN Matteo Guendouzi (Lazio) 30 MLN Francisco Conceicao (Juventus) 30 MLN Teun Koopmeiners (Juventus) 30 MLN Lorenzo Lucca (Napoli) 30 MLN Francesco Pio Esposito (Inter) 30 MLN

(transfermarkt.it)

