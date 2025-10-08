Serie A, la top 30 dei giocatori più preziosi: Koné nono, Soulé si piazza ventunesimo

08/10/2025 alle 16:43.
Il sito Transfermarkt ha stilato la top 30 dei giocatori più preziosi della Serie A. In classifica appaiono anche tre romanisti: Evan Ndicka, Matias Soulé e Manu Koné. L'ivoriano, con un valore stimato di 30 milioni di euro, si piazza al trentunesimo posto, l'argentino, invece, ventunesimo con un valore medio di 35 milioni. Infine, il francese è il più costoso della rosa della Roma e con un valore stimato di 50 milioni di euro, è al nono in posto. A comandare la classifica c'è Lautaro Martinez dell'Inter con un valore di 85 milioni di euro. Ecco l'elenco completo.

  1. Lautaro Martinez (Inter), 85 MLN
  2. Alessandro Bastoni (Inter) 80 MLN
  3. Kenan Yildiz (Juventus) 75 MLN
  4. Marcus Thuram (Inter) 75 MLN
  5. Rafael Leao (Milan) 70 MLN
  6. Nicolò Barella (Inter) 65 MLN
  7. Christian Pulisic (Milan) 60 MLN
  8. Nico Paz (Como) 55 MLN
  9. MANU KONÉ (ROMA) 50 MLN
  10. Moise Kean (Fiorentina) 50 MLN
  11. Bremer (Juventus) 50 MLN
  12. Federico Dimarco (Inter) 50 MLN
  13. Alessandro Buongiorno (Napoli) 50 MLN
  14. Scott McTominay (Napoli) 50 MLN
  15. Rasmus Hojlund (Napoli) 45 MLN
  16. Lois Openda (Juventus) 45 MLN
  17. Ederson (Atalanta) 45 MLN
  18. Jonathan David (Juventus) 45 MLN
  19. Khepren Thuram (Juventus) 40 MLN
  20. Ademola Lookman (Atalanta) 40 MLN
  21. MATIAS SOULÉ (ROMA) 35 MLN
  22. Davide Frattesi (Inter) 35 MLN
  23. Giorgio Scalvini (Atalanta) 35 MLN
  24. Denzel Dumfries (Inter) 35 MLN
  25. Andrea Cambiaso (Juventus) 35 MLN
  26. Charles De Ketelaere (Atalanta) 35 MLN
  27. Santiago Castro (Bologna) 35 MLN
  28. Yann Bisseck (Inter) 35 MLN
  29. Christopher Nkunku (Milan) 35 MLN
  30. Dusan Vlahovic (Juventus) 35 MLN
  31. EVAN NDICKA (ROMA) 30 MLN
  32. Ardon Jashari (Milan) 30 MLN
  33. Isak Hien (Atalanta) 30 MLN
  34. Assane Diao (Como) 30 MLN
  35. Jesus Rodriguez (Como) 30 MLN
  36. Manuel Locatelli (Juventus) 30 MLN
  37. Mario Gila (Lazio) 30 MLN
  38. Nicolò Rovella (Lazio) 30 MLN
  39. Youssouf Fofana (Milan) 30 MLN
  40. Matteo Guendouzi (Lazio) 30 MLN
  41. Francisco Conceicao (Juventus) 30 MLN
  42. Teun Koopmeiners (Juventus) 30 MLN
  43. Lorenzo Lucca (Napoli) 30 MLN
  44. Francesco Pio Esposito (Inter) 30 MLN

(transfermarkt.it)

