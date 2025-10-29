Serie A, la Juventus torna a vincere: 3-1 contro l'Udinese. Il Como batte il Verona e sale momentaneamente al quarto posto

Alle ore 18:30, in contemporanea con Roma-Parma, sono andate in scena altre due partite valide per la nona giornata di Serie A. La Juventus di Brambilla, tecnico ad interim della Vecchia Signora in seguito all'esonero di Tudor, si rialza e vince 3-1 contro l'Udinese. I bianconeri partono bene e sbloccano la gara al 5' con il rigore di Vlahovic, ma poco prima dell'intervallo Zaniolo trafigge Di Gregorio e pareggia i conti. A spezzare l'equilibrio ci pensa Gatti sul cross di Cambiaso al minuto 67 e infine Yildiz sigla il definitivo 3-1 dal dischetto al 96'. Con questa vittoria la Juventus sale al sesto posto in classifica e aggancia momentaneamente l'Inter a 15 punti, mentre l'Udinese resta nona a quota 12.

Vince anche il Como, che batte 3-1 l'Hellas Verona e allunga la striscia di imbattibilità a 7 partite di campionato. I lariani passano in vantaggio al minuto 9 con Douvikas, ma al 25' Serdar ristabilisce la parità. Posch segna la rete del 2-1 al 62' e Vojvoda chiude il match al 92', mettendo a referto il gol del tris. Con questo successo il Como sale momentaneamente al quarto posto a 16 punti, mentre gli scaligeri restano diciassettesimi a quota 5.