Altra multa per la Lazio Women: nello spogliatoio degli arbitri un soggetto non inserito in distinta

Un'altra multa per la Lazio Women dopo quella della settimana scorsa per la mancata erogazione dell'acqua calda nello spogliatoio degli arbitri. Questa volta il club di Claudio Lotito riceve un'ammenda di 500 euro con diffida per aver consentito l'ingresso nello spogliatoio degli arbitri a un soggetto non inserito nella distinta di gara con la Juventus.

"Ammenda di € 500,00 con diffida alla società S.S. LAZIO WOMEN 2015 A R.L. Per avere, al termine della gara, consentito l’accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a soggetto non inserito nella distinta di gara, non autorizzato e non appartenente all’organico della società S.S. Lazio Women 2015 A.R.L., per verificare fosse assicurata l'erogazione di acqua calda, rivolgendo una critica di carattere generico, con toni irriguardosi e contenente espressione offensiva, non dirette né alla persona né all’operato del Direttore di gara o dei componenti la quaterna arbitrale. Considerato i toni adoperati non risultavano alterati né minacciosi", si legge nel comunicato della Figc.

(files.figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE