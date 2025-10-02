Saracinesca Svilar: il portiere eletto dai tifosi giallorossi come "Giocatore del mese di settembre" (FOTO)

Mile Svilar sembra insuperabile in questo inizio di stagione e ha subito soltanto due reti in sei partite tra Serie A ed Europa League. Il portiere ha sfoggiato delle super parate e spesso è stato tra i migliori in campo a suon di interventi miracolosi con cui ha salvato il risultato. I tifosi della Roma hanno particolarmente apprezzato il rendimento del muro giallorosso, tanto da averlo eletto "Miglior giocatore del mese di settembre". In questo lasso di tempo la formazione capitolina ha ottenuto 3 vittorie in 4 partite e Svilar ha incassato due gol (0-1 contro il Torino e 1-2 contro il Nizza).

? Player of the Month ? ? Avete scelto Mile Svilar come miglior giallorosso di settembre! ?#ASRoma pic.twitter.com/iP6Ku5fFGp — AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2025