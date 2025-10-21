Sampdoria, Foti: "Mourinho mi ha scritto 'Forza Samp'"

La benedizione arriva anche da José Mourinho: "Mi ha scritto 'Forza Samp'", ha spiegato Salvatore Foti, nello staff di Gregucci alla Sampdoria dopo l'esonero di Massimo Donati. Foti dal 2022 al 2025 è stato vice del tecnico portoghese alla Roma e poi in Turchia. "Adesso dobbiamo pensare soltanto a dare energia, identità alla squadra e costruire in allenamento quello che poi dobbiamo far vedere durante la partita. Giocare con due attaccanti? Bisogna cercare sempre un equilibrio.: poi vedere le cose in televisione non è come viverle dal vivo, ma è un'ipotesi che esiste e prendiamo in considerazione. Ora abbiamo Massimo Coda: da lui ci aspettiamo tanto, anche come leader, e deve trasmettere fiducia al gruppo", ha aggiunto.

"Con Giampaolo ho vissuto tre anni bellissimi, di grande crescita. Ha fatto divertire i tifosi, ha vinto quattro derby e pareggiato due. All’inizio facevo fatica a capire un determinato lavoro, la linea difensiva, il palleggio. Il secondo anno mi ha dato una fiducia incredibile facendomi diventare parte attiva di quella squadra che faceva tante cose belle. Mourinho? Lui è garanzia di successo. È uno dei più grandi per numero di trofei, uno dei più grandi comunicatori. Mi porto dietro il lavoro fatto assieme e le emozioni vissute a Roma e in Turchia. È stata un’esperienza incredibile, ci siamo tolti soddisfazioni e arricchiti anche nelle delusioni. Mi ha scritto ‘Forza Samp' perché sa bene cosa significa per me questa squadra", ha raccontato.