Sampdoria, Donati vicino all'esonero: contatti con Foti. L'ex vice di Mourinho ha ricevuto anche un'offerta dall'Iran

La Sampdoria non riesce a rialzarsi e la sconfitta per 3-1 nel derby ligure contro l'Entella potrebbe costare caro a Massimo Donati. La squadra blucerchiata è diciassettesima in classifica con 5 punti (una vittoria) in 8 giornate e la società sta seriamente pensando di esonerare l'allenatore. Come rivelato da Cronache di Spogliatoio, la dirigenza ha già contattato Salvatore Foti, vice di José Mourinho ai tempi della Roma. Alcuni giorni fa il tecnico ha ricevuto anche un'offerta dalla nazionale iraniana e si è preso del tempo per decidere.

