Salernitana: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di Petrachi (COMUNICATO)

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, fu sollevato dall'incarico di ds della Salernitana il 3 gennaio 2025 e ora è arrivata un'altra novità sul suo futuro. Come annunciato dalla società campana, nella giornata odierna è stata concordata la risoluzione consensuale del contratto dell'ex dirigente. Ecco la nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026.

Ringraziandolo per il lavoro svolto nei mesi di incarico da direttore sportivo della prima squadra nello scorso campionato, la società gli augura le migliori fortune personali e professionali".

(salernitana.it)

