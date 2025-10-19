Roma-Inter, la gaffe di Hernanes a DAZN: "Meno male che i nerazzurri hanno vinto. Sempre meglio che i giallorossi perdano..."

Allo Stadio Olimpico l'Inter si impone per 0-1 contro la Roma grazie alla rete di Ange-Yoan Bonny e raggiunge i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. Al termine della sfida Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter e oggi opinionista di DAZN, ha analizzato la gara in studio: "Nel primo tempo sembravano due squadre di livelli diversi: l'Inter aveva in mano il gioco e la Roma non riusciva ad attaccare. Sembravano timidi, ma poi nel secondo tempo hanno cambiato e si è vista una Roma interessante. L'Inter è il miglior attacco del campionato, ma ha dovuto difendersi". Successivamente, durante la diretta, si è reso protagonista di un'incredibile gaffe riguardante la squadra giallorossa: "Meno male che ha vinto l'Inter perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e oggi era contro la Roma. Meglio che la Roma perda...".