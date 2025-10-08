Roma, il retroscena sull'addio di Mkhitaryan: "Ausilio mi voleva già l'anno precedente ma l'Inter doveva prima cedere Hakimi e Lukaku. Preferì rimanere un'altra stagione nella Capitale"

Lunedì 13 ottobre, Henrikh Mkhitaryan presenterà il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro", scritto in collaborazione con il giornalista Alessandro Alciato. Il portale dedicato all'Inter ha svelato alcune anticipazioni sullo scritto dell'armeno, in particolare l'aneddoto legato al suo addio alla Roma nel 2022. Ecco le sue parole.

"Ausilio si è fatto sentire poco dopo il pareggio contro lo Spezia. Ero già a Montecarlo in vacanza".

"Miki, vorremmo venissi da noi, a Milano".

Io risposi: "Grazie per questo atto di stima. Io entro il 31 maggio, quindi nei prossimi giorni, dovrò decidere se continuare a Roma oppure no".

Ausilio però fu chiaro: "Dovresti aspettare, prima di poterti prendere devo vendere due giocatori".

I nomi erano quelli di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. A quel punto Mkhitaryan mostrò perplessità: "Direttore, e se vi dico sì e poi voi non li vendete? Resto senza squadra...".

La risposta del ds fu rassicurante: "Li venderemo sicuramente, ti chiediamo di avere pazienza".

Alla fine, però, il centrocampista decise di rimandare: "Preferirei di no, non voglio correre il rischio di rimanere senza la Roma e senza di voi. Facciamo così: resto alla Roma un altro anno e poi ne riparliamo".

(linterista.it)

