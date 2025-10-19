Primavera, ROMA-CAGLIARI: segui il match in tempo reale. Al via la gara (FOTO e VIDEO)

19/10/2025 alle 12:50.
primavera-guidi

Torna in campo la Roma Primavera dopo le due vittorie consecutive contro il Napoli e il Frosinone. Oggi alle ore 13:00 affronta il Cagliari nell'ottava giornata del Campionato Primavera 1. Giallorossi con 13 punti e alla ricerca di una vittoria, per avvicinarsi alla vetta della classifica occupata dal Genoa con 18 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Sangaré, Arduini, Bah, Lulli; Di Nunzio, Della Rocca; Arena.
A disp.: Marcaccini, Marchetti, Litti, Zinni, Cama, Terlizzi, Almaviva, Sugamele, Paratici.
All.: Guidi.

CAGLIARI: Kehayov; Marini, Franke, Cogoni; Roguski, Tronci, Pibiri, Malfitano, Grandu; Hamdaoua, Cardu.
A disp.: Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Sulev, Correnti, Sabino Russo, Costa.
All.: Pisano.

Arbitro: Luongo. Assistenti: Monaco - Scarpati.

LA CRONACA DELLA PARTITA

6' - Calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, palla respinta dalla difesa della Roma che conquista anche fallo in attacco.

1' - Si parte, match iniziato.

PREPARTITA