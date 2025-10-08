Ponte Milvio Rent: la concessionaria della Capitale

08/10/2025 alle 23:23.
ponte-milvio-rent-pubblicita

Più di 2.000 vetture nuove, usate, km0 e aziendali da scegliere comodamente in boutique. Soluzioni finanziarie su misura, noleggio a breve e lungo termine e ritiro della permuta senza il vincolo di acquisto.

Da noi potrai:

  • Acquistare vetture nuove ed usate
  • Scegliere comodamente in boutique tra oltre 2.000 vetture
  • Farti consigliare sulla soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze
  • Noleggiare a breve e lungo termine l’auto dei tuoi sogni a condizioni vantaggiose
  • Usufruire del nostro servizio di wrappaggio per rendere ancora più unico il colore della tua carrozzeria
  • Essere seguito anche dopo il tuo acquisto in caso di: manutenzione ordinaria o straordinaria, cambio gomme, montaggio vetri scuri, carrozzeria e tanto altro

  • Aperti dal lunedì al sabato:
    09:00 - 13:00
    15:00 - 19:00
  • Parcheggio privato disponile in loco
  • 349.4687941 392.1322847 -
  • VAI AL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM
  • Viale di Tor di Quinto, 53 (Ponte Milvio) - Roma

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da PonteMilvioRent (@pontemilviorent_)