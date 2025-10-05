Noyz Narcos, cuore giallorosso al Red Bull 64 Bars: sul palco con la nuova maglia della Roma (VIDEO)

Noyz Narcos, icona del rap romano, è stato uno dei protagonisti più attesi del Red Bull 64 Bars Live, e non ha deluso le aspettative dei suoi fan, in particolare di quelli con il cuore romanista. Il rapper ha fatto il suo ingresso sul palco indossando la nuova felpa nera della Roma, parte dell'esclusiva collezione "Urban Purist" firmata adidas, caratterizzata da dettagli arancioni e rossi su sfondo nero.

Il momento clou della serata è arrivato durante il duetto con un'altro rapper, Danno. Per la prima volta in assoluto, i due hanno eseguito dal vivo la traccia "Karashò". E per un'occasione così speciale, Noyz ha raddoppiato la posta: sfilata la felpa, ha mostrato a tutto il pubblico la maglia giallorossa della stessa linea "Urban Purist", firmando l'esibizione con i colori della Roma.