Nizza-Roma: in corso di liberazione su cauzione anche gli ultimi sei tifosi arrestati

Novità sui fatti accaduti a Nizza in occasione della sfida di Europa League disputata lo scorso 24 settembre. Anche gli ultimi sei tifosi romanisti arrestati a Nizza sono in corso di liberazione su cauzione in attesa del processo: è la notizia diffusa dall'avvocato Lorenzo Contucci su Instagram. Di seguito il post: "Buonasera a tutti. Anche gli ultimi sei tifosi romanisti arrestati a Nizza sono in corso di liberazione su cauzione, in attesa del processo del prossimo 26 novembre".