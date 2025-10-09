Nesta, retroscena sulla Roma: "Mio padre rifiutò i giallorossi, la mia famiglia è lazialissima. Ne andiamo fieri"

Alessandro Nesta, allenatore ed ex giocatore della Lazio e del Milan, è ospite del podcast di Gianluca Gazzoli. L'ex difensore ha svelato un retroscena che lo riguarda, relativo a un rifiuto alla Roma: "“Mio padre rifiutò la Roma, e ne andiamo fieri. La mia famiglia è lazialissima. Giocavo nel Cinecittà quando avevo 7 o 8 anni, una società affiliata alla Roma. Ma mio padre lesse sul Corriere dello Sport che la Lazio faceva i provini e mi disse che con la Roma non dovevo andare: dovevo provare con la Lazio".