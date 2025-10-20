Materazzi: "Dopo il Mondiale sarei potuto andare alla Roma. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi"

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e Campione del Mondo nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento organizzato da Betsson.sport (a cui era presente anche Francesco Totti) e ha rivelato un retroscena legato al mancato trasferimento in giallorosso nel 2006. Ecco le sue dichiarazioni: "Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all'Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e de Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme".

Roma-Inter?

"In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d'ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe".