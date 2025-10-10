L'endorsment a sorpresa di Totti: "Tifo Campobasso" (VIDEO)

Simpatico siparietto tra Francesco Totti e i due comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

A margine di un evento organizzato da Amazon Prime Video, Maria Di Biase ha scherzato con l'ex Capitano giallorosso parlando della sua fede calcistica: "Non ti temo, io tifo Campobasso". Pronta la risposta di Totti: "Anche io tifo Campobasso. Ho un mio amico che lì fa l'allenatore, Zauri".

Il riferimento è a Luciano Zauri, ex difensore tra le altre di Lazio e Atalanta e oggi allenatore del Campobasso.

Endorsment a sorpresa di Totti, anche se la sua fede giallorossa non è sicuramente in discussione.