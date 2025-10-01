Lecce, Falcone: "Da romanista, uscire da eroe contro la Lazio è stato bellissimo" (VIDEO)

Il portiere e capitano del Lecce, Wladimiro Falcone, non ha mai nascosto la sua fede romanista. Un amore per i colori giallorossi che, come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Radio Serie A, ha reso ancora più speciale uno dei momenti più importanti della sua carriera: la salvezza conquistata lo scorso anno proprio all'Olimpico contro la Lazio.

Ricordando quella partita, decisiva per la permanenza del Lecce in Serie A, Falcone ha sottolineato: "L'ultima partita dell'anno scorso è stata veramente la chiusura di un cerchio bellissimo. Uscirne da eroe di giornata è stato bellissimo. Poi comunque sempre contro la Lazio, all'Olimpico, e io ho sempre dichiarato di essere romanista, quindi è stata veramente una cosa inimmaginabile".

